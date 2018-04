Orban op weg naar 3de ambtstermijn

De Hongaarse premier Viktor Orban haalt, als we de peilingen mogen geloven, zondag zijn derde opeenvolgende ambtstermijn als premier binnen. Zijn partij Fidesz zou de verkiezingen winnen met een voorsprong van 20 tot 30 procentpunten. Toch is er bij de oppositie een sprankeltje hoop vanwege de verschillende schandalen waarin Orban verwikkeld is.

Orban lijkt ondanks zijn zeer antiliberaal, eurokritisch beleid dat erg streng is tegenover migranten, een grote populariteit te hebben verworven. Hij kan bovendien zeer goede economische resultaten voorleggen: in 2018 kende Hongarije voor het achtste jaar op rij een economische groei, dit jaar een van vier procent.

De inflatie is eveneens onder controle en de werkloosheidsgraad ligt met 3,8 procent laag. Daarbij komt nog dat de oppositie bestaat uit een hele reeks kleinere partijen die hun inspanningen om Orban te verslaan niet coördineren.

Maar ook tegenstand

Volgens Reuters is er echter een groeiende groep kiezers die tactisch willen stemmen tégen Orban. De premier is bovendien het onderwerp van verschillende klachten rond corruptie. Zo werden Orban en zijn bondgenoten al verschillende keren beschuldigd van vriendjespolitiek bij het toekennen van publieke contracten en de regularisering van private bedrijven.

Na verschillende grondwetswijzigingen wordt Orban ook beschuldigd van het schenden van democratische vrijheden. Zo heeft hij de media stevig in zijn greep waardoor hij de politieke publieke agenda volledig kan domineren, en heeft hij het electoraal systeem aangepast in het voordeel van zijn eigen partij.

Tot slot krijgt Orban de wind van voren vanuit Europa vanwege zijn migratiebeleid. Zo was hij de eerste om in de zomer van 2015 de bouw van een hek aan de grens op te leggen, net toen was de vluchtelingencrisis op zijn hoogtepunt en arriveerden duizenden vluchtelingen in de Balkanlanden en Hongarije. Boedapest weigerde ook om de door de Europese Unie opgelegde quota rond asielzoekers te accepteren.

Wat zeggen de peilingen?

Zelfs al zou Fidesz verslagen worden, blijft ze de grootste en sterkste partij, benadrukt de denktank Republikon Institute. Uit verschillende peilingen blijkt dat de oppositiepartijen samen 25 tot 41 procent van de stemmen zouden halen.

Acht miljoen Hongaren kunnen zondag hun stem uitbrengen. De stembureaus zijn open tussen 6 en 19 uur.