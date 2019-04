Oprichter van WikiLeaks Julian Assange is gearresteerd

Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, is in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd nadat hij zeven jaar asiel zocht in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat bevestigt BBC.

Assange is zowat de bekendste klokkenluider ter wereld. Hij woonde sinds 2012 in de Ecuadoraanse Ambassade in Londen, om een uitlevering aan Zweden te vermijden. Daar wordt hij namelijk beschuldigd van verkrachting. Assange vreesde dat hij zou uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten als hij naar Zweden ging om terecht te staan. De VS zoeken hem dan weer wegens het lekken van allerhande geheime documenten.

Nu de oprichter van WikiLeaks uit de ambassade is gegooid, werd hij gearresteerd door de Londense politie, want in het Verenigd Koninkrijk liep er nog een arrestatiebevel tegen de man uit 2012. Julian Assange is naar een politiebureau gebracht en zal daarna voor een rechtbank moeten verschijnen, zegt Metropolitan Police Service.