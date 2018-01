Oprichter IKEA overleden

De oprichter van de Zweedse interieurketen IKEA, Ingvar Kamprad, is overleden op 91-jarige leeftijd. Dat meldt IKEA zelf op Twitter. “Ingvar zal erg gemist worden door zijn familie en herinnerd worden door zijn medewerkers wereldwijd”, tweeten ze.

Volgens IKEA is de man rustig in zijn slaap overleden bij hem thuis in Småland, in het centrum van Zweden. Op 17-jarige leeftijd richtte hij al IKEA op. Ondertussen zijn er 330 winkels in zo'n 43 landen.

Kamprad staat bekend als één van de rijkste mannen op aarde en om zijn methodes om zijn personeel te motiveren. In de jaren '90 raakte bekend dat hij in zijn jeugd naar nazibijeenkomsten is geweest, maar daar heeft hij altijd veel spijt van gehad zei hij. Kamprad werd 91.