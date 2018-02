Oppositieleider Zimbabwe gestorven

De Zimbabwaanse oppositieleider Morgan Tsvangirai is op 65-jarige leeftijd overleden, zo heeft Elias Mudzuri, de vicevoorzitter van zijn partij, de Beweging voor Democratische Verandering (MDC), vandaag bekendgemaakt.

"Zoals u weet maakte de voorzitter van onze partij MDC Morgan Tsvangirai het al een tijd niet goed. Met droefheid kondigen we aan ons icoon en onze vechter voor democratie te hebben verloren", twitterde Mudzuri

“Niet terminaal”

De vroegere premier en eeuwige rivaal van ex-president Robert Mugabe maakte twee jaar geleden bekend dat hij aan kanker leed. Om die reden verbleef hij veel in Zuid-Afrikaanse ziekenhuizen.

Vorige week nog liet hij weten dat zijn ziekte niet terminaal was.

As you are aware that our MDC T President, Dr Morgan Richard Tsvangirai has not been feeling well for some time, it is sad for me to announce that we have lost our icon and fighter for democracy. Our thoughts and prayers are with the family, the party and the nation at this hour.