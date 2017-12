Oppositie haalde meerderheid stemmen

Inès Arrimadas, de leidster van Ciudadanos, de partij die tegen een afscheiding is, heeft erop gewezen dat de Catalanen die een stem hebben uitgebracht tegen separatisme, talrijker zijn dan zij die voor stemden. De separatisten "zullen nooit kunnen praten in naam van heel Catalonië".

"Eén zaak is vanaf nu nog duidelijker (...) De meerderheid van de samenleving steunt de unie met de rest van de Spanjaarden en Europeanen. De nationalistische partijen zullen nooit kunnen praten in naam van heel Catalonië, want Catalonië dat zijn wij allen", zei Arrimadas.

Voor Arrimadas' partij waren de verkiezingen een succes. Ciudadanos, dat in 2006 gesticht werd net om te strijden tegen de nationalisten en de corruptie, is de grootste partij in het parlement. Ciudadanos telt 37 zetels, tegenover 25, twee jaar eerder.

Na een energieke campagne, in naam van de Catalanen die gehecht zijn aan Spanje, slaagde Arrimadas erin om de stemmen te winnen van de kiezers die genoeg hadden van de Partido Popular van de conservatieve regeringsleider Mariano Rajoy. Rajoy verloor nog terrein in de regio, waar hij al onpopulair was.

Ciudadanos behaalde 1,1 miljoen stemmen. De som van de stemmen voor niet-separatistische partijen (Ciudadanos, Partido Socialista, Cataluña en Comú en de Partido Popular) is goed voor 52 procent van de stemmen, meer dus dan de separatisten. Maar de Catalaanse kieswet bevat een wegingsysteem dat rurale gebieden bevoordeelt, waar de separatisten sterk staan. Om die reden behaalden ze dus een meerderheid.