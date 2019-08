Opnieuw 'zwarte zaterdag' op Europese wegen voor de boeg

Het belooft opnieuw erg druk te worden op de Europese wegen dit weekend. Zowel Touring als VAB heeft het over een tweede 'zwarte zaterdag' in de Franse Rhônevallei. Heel wat mensen zijn ook op weg naar huis.

Vandaag is in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland een oranje dag richting zuiden: erg druk met files tussen 14 uur en 20 uur. Elders in Europa verwacht men druk, maar vrijwel vlot verkeer. In de richting van het noorden worden er op vrijdag nog geen problemen verwacht.

Zwarte zaterdag

Morgen wordt zeer druk op de Europese wegen in beide richtingen. Met opnieuw een zwarte dag voor de Rhônevallei richting zuiden. De wegenorganisaties verwachten dan ellenlange files op de A7 Lyon-Orange en de A9 Narbonne-Le Perthus, de hele dag door. Elders in Frankrijk wordt het een rode dag voor het vertrek met voornamelijk files op de A10 Parijs-Bordeaux-Spanje en in de buurt van de grote steden, met piekuren tussen 9 en 16 uur. Richting noorden wordt in heel Frankrijk moeilijk verkeer verwacht met files tussen 11 en 18 uur.

In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is morgen een rode dag voor vertrek en terugkeer. Het wordt erg druk met files tussen 9 en 17 uur, de grootste drukte wordt verwacht op de middag. In Duitsland wordt het aanschuiven aan de traditionele knelpunten in de omgeving van München, op de snelwegen richting München, op de snelwegen tussen Ulm/München en Oostenrijk, en op de snelweg Karlsruhe-Bazel. Daarnaast zullen de wegenwerken op de snelwegen voor lange files zorgen onder andere op de A8 Karlsruhe-Stuttgart-München. In Zwitserland wordt het grootste fileleed ter hoogte van de Gothardtunnel verwacht. In Oostenrijk kan het verkeer vertragen op de Tauern- en Pyrhnautosnelweg en aan de Karawankentunnel (Oostenrijk/Slovenië).

Rhônevallei

Zondag wordt een groene dag voor het vertrek en voor de terugkeer in Frankrijk, behalve in de Rhônevallei waar men nog steeds rekening moet houden met vertraagd verkeer in beide richtingen. In Duitsland en Zwitserland wordt zondag een oranje dag voor vertrek en terugkeer: druk verkeer met kleinere files. Elders in Europa wordt het een groene dag.

Touring raadt aan op zondag te vertrekken of zaterdag vanaf de middag aan je rit te beginnen.