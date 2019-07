Opnieuw zware aardbeving in zuiden van Californië

Het zuiden van Californië is gisterenavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Dat meldt het Amerikaanse geologisch bureau USGS. Het is de tweede beving in de regio in twee dagen tijd.

De aardbeving vond plaats om 20.19 uur lokale tijd in de buurt van de stad Ridgecrest, op een diepte van 0,9 kilometer. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe ernstig de schade is in Ridgecrest, een woestijnstadje met ongeveer 30.000 inwoners. De brandweer van Kern County, waar Ridgecrest zich bevindt, meldt verschillende oproepen gekregen te hebben.

Dezelfde regio werd donderdag nog getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,4. In Ridgecrest braken toen verschillende branden uit en sommige huizen werden vernield. Gewonden vielen er toen niet. Volgens USGS was die aardbeving een voorloper voor die van gisteren.

(Lees verder onder de video)

Nog een beving

CNN bericht dat de laatste aardbeving elf keer sterker was dan de vorige. Seismologe Lucy Jones, van het California Institue of Technologie, had donderdag al gezegd dat "er ongeveer één kans op 20 is dat deze plaats in de komende dagen een nog krachtiger aardbeving zal ondergaan".

Vrijdag voegde ze er nog aan toe dat er nu opnieuw 5 pct kans is dat de beving van vrijdag gevolgd wordt door een nog zwaardere, waarschijnlijk binnen de 24 uur.