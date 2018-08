Opnieuw zware aardbeving op Lombok met kracht van 6,9

De Amerikaanse geologische dienst USGS meldt dat Lombok opnieuw getroffen is door een aardbeving. Die zou zich hebben voorgedaan in het noordoosten van het Indonesische eiland op 1 kilometer diepte. Volgens de seismologen had de beving een kracht van 6,9 op de schaal van Richter.

De aarde in Lombok blijft trillen. Eerder vandaag deed zich ook al een beving voor met magnitude 6,3. Het eiland ten oosten van de toeristische trekpleister Lombok wordt al sinds 29 juli getroffen door een reeks aardbevingen en naschokken. Op 5 augustus lieten zeker 460 mensen het leven bij een beving met een kracht van 6,9. De beving die zich nu heeft voorgedaan, is dus zwaarder. Of er sprake is van slachtoffers of materiële schade, is nog niet geweten.

Foto: archief