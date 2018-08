Opnieuw zware aardbeving in Lombok: paniek op straat

Op het Indonesische eiland Lombok is opnieuw een aardbeving gevoeld. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een beving met een kracht van 5.9. Het is al de derde aardbeving in amper twee weken tijd.

Bij de vorige beving van afgelopen weekend vielen zeker 168 doden. Nog meer dan 1.500 mensen liggen zwaargewond in het ziekenhuis en meer dan 156.000 inwoners zijn weggevlucht na de ramp. Die beving had een magnitute van 6,9. Een week eerder was er al een lichtere beving. Daarbij vielen twintig doden.

Paniek

Bij de nieuwe aardbeving zijn verschillende gebouwen ingestort. Een ooggetuige vertelt aan persagentschap Reuters dat mensen op straat liepen in paniek. "We waren verwonderd, want er zijn wel veel nabevingen, maar dit was weer een zwaardere schok", vertelt ook Vlaming Jean-Paul Volckaert aan VTM NIEUWS. "We zijn het huis uitgerend, net zoals de vorig keer. Intussen zijn we daar al in getraind."