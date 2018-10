Opnieuw verdacht pakket voor CNN onderschept

In de Verenigde Staten is opnieuw een verdacht pakket onderschept dat bedoeld was voor nieuwszender CNN. Het pakje werd tegengehouden in een postkantoor in Atlanta en geraakte dus niet tot bij CNN zelf.

Bij CNN kregen ze vorige week ook al een bompakket toegestuurd. Het was er eentje in een hele reeks naar kopstukken bij de Democraten en critici van president Trump.

Vrijdag werd in Florida een verdachte opgepakt, een man van 56. Maar het is nog niet duidelijk of hij effectief iets te maken heeft met de bompakketten.

