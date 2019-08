Opnieuw tientallen grienden gestrand op kust van IJsland

Op een strand in IJsland zijn vrijdag opnieuw 50 grienden aangespoeld. Zeker 20 dieren zijn overleden. Dat melden de lokale ordediensten. Grienden behoren tot de familie van de dolfijnen. Ze spoelden vrijdagavond aan op een strand in de regio Gardur, op zo’n 50 kilometer van de hoofdstad Reykjavik.

Zo’n 90 reddingswerkers en vrijwilligers slaagden er in om tientallen dieren terug in zee te krijgen. Ze zijn tot ’s nachts bezig geweest met hun reddingsactie.

Grienden zijn kuddedieren met sterke sociale banden, die soortgenoten niet zo snel verlaten. Ook zijn er in het gebied sterke stromingen, waardoor het voor grienden niet gemakkelijk is terug naar open zee te zwemmen. Volgens Róbert Arnar Stefánsson van het natuurhistorisch instituut in West-IJsland is het de voorbije jaren vaker voorgekomen dat walvissen in de regio stranden. Dat het er zoveel zijn, is niettemin ongewoon. Op 18 juli spoelden al eens 52 grienden aan op een strand in IJsland.