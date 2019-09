Opnieuw straatgeweld in Hongkong

In de vroegere Britse kroonkolonie Hongkong is protest tegen de regering opnieuw in geweld ontaard. Manifestanten wierpen onder andere barricades op, en braken voetpaden op om stenen te verzamelen die ze dan in winkelwagens naar de frontlinie voerden.

De protestmars was aanvankelijk een initiatief van bewoners die niet te spreken waren over het feit dat de autoriteiten niet op klachten over lawaai waren ingegaan. Tegenstanders van de regering sloten zich dan bij dat protest aan.

Toen de politie op hen afkwam, gooiden de betogers met brandbommen. Een veiligheidsmedewerker kon een daardoor ontstaan brandje blussen.

De manifestanten beschikten over een uitkijk die met een verrekijker de bewegingen van de politie volgde. Die laatste zette traangas in, wat betogers naar zijstraten en aangrenzende shoppingcentra deed vluchten.