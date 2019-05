Opnieuw schietpartij in school VS: 1 dode

De schietpartij in een school nabij Denver, in de Amerikaanse staat Colorado, heeft aan een 18-jarige student het leven gekost. Dat heeft de politie bevestigd. Zeven andere leerlingen raakten gewond. Daarvan zouden er enkelen in levensgevaar verkeren. De slachtoffers zijn allemaal leerlingen van 15 jaar of ouder.

De politie pakte inmiddels twee verdachten op. Het gaat om studenten van de getroffen school in Highlands Ranch. Een van hen is meerderjarig, de andere jonger dan 18. De school, die aan 1.800 leerlingen plaats biedt, is tot nader order gesloten. In andere scholen in de regio golden een tijdlang versterkte veiligheidsmaatregelen. Volgens een woordvoerster van de politie deed de schietpartij zich voor kort voor 14 uur plaatselijke tijd.

Omdat er zich niet ver van de school een politiebureau bevindt, waren de agenten al binnen de twee minuten na de oproep ter plaatse. De vermoedelijke daders waren bij de politie niet gekend. Het incident speelde zich af op slechts een tiental kilometer van de Columbine High School, waar in 1999 bij een dodelijke schietpartij twaalf leerlingen en een lerares omkwamen.

De Verenigde Staten worden geregeld opgeschrikt door schietpartijen op scholen en universiteiten. Exact een week geleden kwamen nog twee studenten om en raakten vier anderen gewond toen een schutter het vuur opende in een universiteit in Charlotte, in de Amerikaanse deelstaat Noord-Carolina.