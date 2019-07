Opnieuw relletjes met gilets jaunes in Parijs

In Parijs is de rust op de Champs Elysées teruggekeerd nadat het defilé naar aanleiding van de Franse nationale feestdag was ontaard in relletjes. Drie leiders van de gele hesjes zijn aangehouden.

Terwijl de Franse president Emmanuel Macron de troepen kwam schouwen op de Champs Elysées, werd hij uitgejouwd door tientallen manifestanten. Die hadden zich onder de gewone toeschouwers gemengd en verklaarden in naam van de gele hesjes-beweging te komen betogen. Daarna kwam het tot confrontaties met de politie, die traangas inzette.

In totaal zijn 175 personen in de Franse hoofdstad opgepakt, meldt de politieprefectuur van Parijs.