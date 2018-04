Opnieuw protest tegen Hongaarse premier

Tienduizenden Hongaren hebben voor de tweede zaterdag op rij in Boedapest gemanifesteerd tegen de herverkiezing van premier Viktor Orban. Zowat 30.000 mensen trokken door de hoofdstad om deel te nemen aan een bijeenkomst waar sprekers niet-partijgebonden media eisten.

De conservatieve premier, die sinds 2010 aan de macht is, haalde op 8 april een derde opeenvolgende ambtstermijn binnen. Zijn partij Fidesz won bijna de helft van de stemmen, wat een tweederdemeerderheid in het parlement zou moeten verzekeren.

De regering wordt ervan beschuldigd de pers te onderwerpen aan strenge redactionele controle en het opkopen van onafhankelijke media door zakenlui met macht te bevoordelen.

Democratie

De voor het merendeel jonge betogers scandeerden onder meer "democratie!" en zwaaiden met Hongaarse en Europese vlaggen. Een van de organisatoren zei dat de betoging "het systeem niet van de ene op de andere dag zou veranderen", maar gericht is op het creëren van een "burgerbeweging" om Orban uit te dagen. De twintiger ziet er een teken in dat "veel Hongaren willen leven in een democratie, met onafhankelijke instellingen en vrije media".

Vorige week zaterdag waren zowat 100.000 mensen opgetrokken in Boedapest.