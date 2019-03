Opnieuw leerling die bloedbad Parkland overleefde dood aangetroffen

Binnen een week tijd is een tweede leerling die vorig jaar het bloedbad overleefde op een middelbare school in Parkland, dood aangetroffen. Ook in dit geval denkt de politie aan zelfmoord, al zijn de resultaten van het medisch onderzoek nog niet definitief. Dat zegt de politie in een verklaring.

De dood van de leerling van de Marjory Stoneman Douglas high school in Florida volgt kort op het nieuws dat de 19-jarige Sydney Aiello zelfmoord pleegde. De jonge vrouw kon volgens haar familie niet meer leven met de gevolgen van de schietpartij in 2018, waarbij twee goede vrienden van haar werden doodgeschoten. Ze zou lijden aan een posttraumatische stressstoornis, zo vertelde haar moeder aan CBS Miami.

Van het nieuwe overlijdensgeval, dat zaterdag plaatsvond, zijn bewust nog geen naam, leeftijd en geslacht bekendgemaakt, aldus de woordvoerder van de politie van Coral Springs, Tyler Reik. “We willen eerst de exacte resultaten afwachten van het medische onderzoek’’, aldus Reik.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.