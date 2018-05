Opnieuw fipronil in Nederlandse eieren

In Nederland is opnieuw fipronil aangetroffen in de eieren van een kippenboer uit Overrijssel. Duizenden kippen zijn gedood en afgevoerd.

De fipronilbesmetting kwam aan het licht bij een steekproef in een supermarkt waar de kippenboer eieren aan leverde. Hij heeft daarom de ruim drieduizend kippen in zijn stal moeten ruimen. Ook zijn voorraad van 45.000 eieren is vernietigd.

Mest

Hoe de fipronil in de eieren terecht is gekomen, is niet duidelijk. Volgens de boer is de kans groot dat er nog resten van fipronil in de mest van zijn vorige kippen moet hebben gezeten. Die zit in de bodem waar zijn nieuwe kippen overdag rondliepen.

Het is immers de tweede keer in nog geen negen maanden tijd dat de eieren van de boer besmet zijn met fipronil. In augustus vorig jaar bleken zijn eieren al eens besmet met het verboden bestrijdingsmiddel, dat gebruikt werd om bloedluis te bestrijden bij kippen.

Tienduizenden euro’s schade

Tientallen Belgische en Nederlandse bedrijven, die van niets wisten, moesten noodgedwongen hun kippen laten doden en eieren vernietigen. De financiële schade per kippenboer bedroeg toen enkele tienduizenden euro’s.

