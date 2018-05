Opnieuw ebola in Congo: eerste 'officiële dode'

De Democratische Republiek Congo (DRC) kampt opnieuw met een ebola-epidemie. Een verpleegster is daar overleden aan de ziekte, wat meteen het eerste officiële sterfgeval is sinds de nieuwe epidemie. Maar mogelijk zijn er al veel meer slachtoffers gevallen.

Officieel is de verpleegster het eerste officiële sterfgeval sinds de ziekte in december uitbrak in Congo. Maar in een dorp in het noordwesten van het land zijn de afgelopen maanden al zeker 17 mensen overleden die symptomen hadden van de ziekte. Omdat hun lichamen nooit werden onderzocht, is het onduidelijk of zij effectief aan de ziekte zijn gestorven.

Het gaat al om de negende uitbraak van ebola in de DRC sinds 1976. De vorige epidemie dateert van 2017. Toen was sprake van vier doden. Het ministerie van Gezondheid spreekt over een nieuwe volksgezondheidscrisis maar benadrukt in een boodschap aan de bevolking dat het uit de vorige gevallen de nodige ervaring en kennis heeft geput die het mogelijk moeten maken om de situatie snel onder controle te krijgen.

Tussen eind 2013 en 2016 werd West-Afrika getroffen door een enorme ebola-crisis die aan meer dan 11.300 mensen het leven kostte. Vooral Guinee, Liberia en Sierra Leone werden zwaar getroffen.