Opnieuw chemische aanval in Ghouta

Het Syrische leger zou in Douma, de laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen van rebellen is, vannacht een grote gifgasaanval hebben uitgevoerd. Dat zeggen verschillende ngo's, waaronder de Syrische hulporganisatie Withelmen. Over hoeveel slachtoffers het precies gaat is nog niet duidelijk.

"Een helikopter van de Syrische luchtmacht dropte gisterenavond in Douma een vatenbom met chemicaliën", zo zeggen de Withelmen. Aanvankelijk sprak de organisatie van "meer dan veertig doden en honderden gewonden", maar ondertussen stelde ze de balans bij naar "minstens 150 doden en 1.000 gewonden".

Ook de de Unie van Syrische Medische Organisaties (UOSSM) gaat uit van een chemische aanval. UOSSM sprak dan weer van 25 doden en meer dan 500 gewonden. "Het is een van de ergste chemische aanvallen ooit in Syrië", zei voorzitter Ghanem Tayara.

Daarnaast gaf ook het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten gisterenavond aan dat zeker elf mensen, gestikt waren na bombardementen in Douma. Volgens de organisatie kwam het aantal burgerdoden op twee dagen tijd daarmee op 48.

Het Syrische staatspersagentschap Sana ontkent dan weer de berichten verspreid in "enkele media die ervoor bekendstaan terroristen te ondersteunen". Die dienen er volgens het Syrische regime enkel voor om het Syrische leger te hinderen, luidt het.