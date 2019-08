Opnieuw 194 manifestanten opgepakt in Moskou tijdens betoging voor vrije verkiezingen

In Moskou heeft de politie vandaag minstens 194 mensen, waaronder een vooraanstaand activiste uit de oppositie en 6 journalisten, opgepakt die deelnamen aan een manifestatie. Dat meldt de ngo OVD-Info, die gespecialiseerd is in het opvolgen van arrestaties.

Op de plaats van de demonstratie is de oproerpolitie begonnen met het arresteren van deelnemers. Aanhouding kan leiden tot een zeer lange tijd in voorarrest en /of lange gevangenisstraffen wegens “het veroorzaken van massale onrust” of wegens geweld tegen agenten.

Ook een vooraanstaand activiste uit de oppositie in de hoofdstad Moskou, de advocate Ljoebov Sobol, opgepakt. Ze is uit een taxi gehaald toen ze naar een protestmars wilde gaan. Voor de betoging van vandaag is geen toestemming verleend.

Oneerlijke gemeenteraadsverkiezingen

Het protest is net als eerdere betogingen gericht tegen de organisatie van de komende gemeenteraadsverkiezingen waarbij tegenstanders van de regering Poetin zijn uitgesloten. Sobol, een bondgenoot van de vastzittende oppositieleider Aleksej Navalni, is een van de politici in Moskou die aan gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen, maar dat niet mag.

De demonstranten eisen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezing van een nieuwe 45-koppige stadsraad in Moskou op 8 september. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van de Russische hoofdstad nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.

3.500 manifestanten gearresteerd

Ook vorig weekend manifesteerde de oppositie in de Russische hoofdstad. Tijdens de betoging werden vorige zaterdag 1.370 van de zowat 3.500 manifestanten opgepakt. De meesten werden na hun arrestatie weer vrijgelaten. vijf zijn er volgens de Moscow Times beschuldigd van “het organiseren van massale rellen” waar 15 jaar cel op kan staan. Zij zitten in ieder geval tot de volgende zitting op 27 september vast. Oppositieleider Navalni zit een straf van 30 dagen uit wegens het aanzetten tot protesten.