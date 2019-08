Oplossing voor reddingsschip Ocean Viking: zes landen vangen meer dan 350 migranten op

Voor de 356 migranten op het reddingsschip Ocean Viking is een oplossing gevonden. Zij mogen aan land komen in Malta, waarna ze worden verdeeld over Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Portugal en Roemenië, meldt de Maltese premier Joseph Muscat op Twitter.

Het schip onder Noorse vlag van reddingsorganisatie SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen voer al dagen tussen Italië en Malta, die beide niet bereid waren het te laten ontschepen. De patstelling is doorbroken na overleg met de Europese Commissie, Frankrijk en Duitsland, aldus Muscat.

De migranten worden buiten de territoriale wateren van Malta overgebracht naar Maltese marineschepen waarna ze vaste grond onder de voeten krijgen. Geen van hen blijft in Malta. Frankrijk zal 150 migranten opnemen, de overige personen worden verdeeld over nog eens vijf andere Europese landen. Drie dagen geleden had Frankrijk ook al 40 migranten opgenomen van een ander reddingsschip Open Arms, dat in Italië was binnengelopen.

Artsen Zonder Grenzen (AZG) had gisteren nog laten weten dat de Ocean Viking bijna zonder voedsel zit. Volgens een tweet van AZG was er enkel nog een standaardrantsoen voor vijf dagen voorradig op het schip.

Voor de bijna 100 migranten van het schip Open Arms werd eerder deze week een soortgelijke oplossing gevonden. Zij gingen na bijna drie weken op zee aan land op het Italiaanse eiland Lampedusa om te worden overgebracht naar Spanje, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Portugal.

#Malta will transfer these persons to @Armed_Forces_MT vessels outside territorial waters, and will take them onshore. All #migrants will be relocated to other Member States: France, Germany, #Ireland, #Luxembourg, #Portugal and #Romania. None will remain in Malta -JM 2/2