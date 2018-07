Ophef over doodgeschoten ijsbeer

Er is heel wat ophef ontstaan over de ijsbeer die dit weekend doodgeschoten werd op Spitsbergen omdat hij toeristen bedreigde. Ook bioloog Dirk Draulans snapt niet wat er is gebeurd. “Je ziet ze van ver aankomen en ze zijn relatief makkelijk te verjagen”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. Elk jaar worden op Spitsbergen tot twee ijsberen doodgeschoten omdat ze mensen bedreigden.

Veel mensen vragen zich af of het nodig is dat ijsberen een toeristische attractie zijn. Als toeristen er niet aan land zouden gaan, kunnen ijsberen hen ook niet bedreigen en hoeven de dieren niet doodgeschoten te worden. Onder meer de Britse komiek Ricky Gervais uit op Twitter zijn verontwaardiging. “’Laten we te dicht bij een ijsbeer komen in zijn natuurlijke omgeving en hem dan doden als hij te dichtbij komt’. Idioten.”, tweet hij.

"Let's get too close to a polar bear in its natural environment and then kill it if it gets too close". Morons. https://t.co/FEPt0sYOtF — Ricky Gervais (@rickygervais) 29 juli 2018

Makkelijk te verjagen

Ook Draulans begrijpt het incident niet goed. Gespecialiseerde ijsbeerwatchers gaan aan land voor de toeristen, om te controleren of de situatie wel veilig is. “Ik snap niet dat zij zich in de luren hebben laten leggen, want je ziet ijsberen al van ver aankomen. Ze zijn ook relatief makkelijk te verjagen.”

Dat ondervond Draulans zelf toen hij als bioloog aan de slag was in het poolgebied van Canada. Hij kwam er geregeld ijsberen tegen. “We hadden bommetjes en pijlen mee om hen te verjagen als ze naderden”, legt hij uit. “Maar je weet nooit wat zo’n dier gaat doen.” Draulans moest dan ook zelf een ijsbeer doodschieten omdat die te dichtbij kwam. “Tijdens een storm kwam een ijsbeer onze tent binnen.”

IJs smelt

De bioloog vertelt wel dat er steeds meer confrontaties zijn tussen mens en ijsbeer omdat het ijs zienderogen smelt. “De dieren hebben honger omdat ze moeilijker bij zeehonden kunnen, die ze normaal opeten.” Ze moeten dus dichter bij de mensen op zoek naar voedsel, zoals ganzeneieren. Als ze dan mensen bedreigen, worden ze doodgeschoten. Op Spitsbergen gebeurt dat tot twee keer per jaar.

De confrontaties met de mens zijn dus niet de grootste bedreiging voor de ijsberen. De klimaatopwarming is dat wel. Doordat het ijs steeds later ontstaat en steeds vroeger weer smelt, hebben de ijsberen niet genoeg tijd om op het ijs te jagen en er hun jaarlijkse vetreserves aan te leggen.