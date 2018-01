Ophef in Nederland over '#Nietoo'-poster

In Nederland is ophef ontstaan over een uitnodiging voor een feestje van een studentenvereniging in Eindhoven. De poster kreeg het opschrift 'De wil van de vrouw doet er #nietoo'. De Technische Universiteit Eindhoven heeft de subsidie van de studentenvereniging intussen opgeschort. Dat melden Nederlandse media.

De ophef gaat over het jaarlijkse carnavalsfeest van dispuut Aleph, een tak van de studentenvereniging ‘Eindhovens Studenten Corps’. Zij maakten een uitnodiging voor hun jaarlijks carnavalsfeest en besloten hun thema te baseren op de 'metoo'-problematiek.

In de uitnodiging van dit jaar is te lezen: "De wil van een vrouw doet er #nietoo! Van groepensex tot kinderlokken, bij welk schandaal raak jij betrokken?” En nog: “'Want wij van Aleph weten natuurlijk, net als de rest, dat vrouwen tijdens carnaval geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam.”

"Fors over de schreef"

De uitnodiging werd een aantal dagen geleden op Facebook geplaatst. Het Eindhovens Studenten Corps heeft zich gedistantieerd van het feest en schorste het dispuut meteen. De studentenvereniging verontschuldigde zich ook op haar website. "Met de keuze voor het thema en de teksten voor het Aleph Carnaval is het dispuut fors over de schreef gegaan", klinkt het.

De uitnodiging werd intussen verwijderd van Facebook en het evenement werd ook afgelast. De universiteit trok de subsidie voor de volledige studentenvereniging in omdat de verantwoordelijkheid volgens hen bij de hele vereniging ligt.