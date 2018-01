"Opgepast voor diefstal in skioorden"

Sneeuwsport Vlaanderen waarschuwt wintersporters in skioorden voor diefstal van skispullen. Ski’s kunnen zo’n 1.000 euro kosten en dat weten de dieven heel goed. “Nochtans kunnen heel wat diefstallen vermeden worden”, zegt Lode Nolf van Sneeuwsport Vlaanderen aan VTM NIEUWS.

Bij skiset, de grootste skiwinkel in het Franse Val Thorens, verdwijnt jaarlijks gemiddeld vijf procent van het skimateriaal. “Skiset in Val Thorens heeft zo’n 6.000 paar ski’s”, zegt Nolf. “Zo’n 500 daarvan worden tijdens het seizoen gestolen. Opvallend: het materiaal wordt meestal in het begin van het seizoen gestolen. Vooral jongeren doen aangifte van diefstal, vaak omdat ze minder oplettend zijn.”

Ski’s verwisselen

“Als je even wil stoppen om iets te gaan drinken, raden we aan om de ski’s te verwisselen. Steek een ski van jezelf bij een ski van je partner en omgekeerd. Op die manier gaan de dieven al minder geneigd zijn om te gaan puzzelen. Als je kan, zet ze dan ook zeker in het zicht als je iets gaat eten of drinken.”

Tracker

“Handig is ook een skislot waarmee je jouw ski’s aan een hek kan vastmaken. Wat dit jaar ook vaak gebruikt wordt, is een waarschuwingssysteem dat verbonden is met je smartphone. Het systeem slaat alarm zodra er beweging wordt waargenomen. Ook wanneer je jouw ski's kwijtraakt in de sneeuw, kan het systeem ze makkelijk terugvinden."