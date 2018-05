Opening VS-ambassade Jeruzalem

De nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem wordt vandaag officieel geopend. Dat gebeurt op de zeventigste verjaardag van de oprichting van de staat Israël. President Trump zal zelf niet aanwezig zijn op de inhuldiging. Gisteren nog riep Al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri op tot een jihad tegen de Verenigde Staten. De verhuis van de ambassade bewijst volgens hem dat de onderhandelingen en de "afkoeling" de Palestijnen niet ten goede zijn gekomen.

De nieuwe ambassade zal gevestigd worden in Arnona, in het zuiden van Jeruzalem. Donald Trump zelf zal niet aanwezig zijn bij de inhuldiging, maar wordt vertegenwoordigd door John Sullivan, de viceminister van Buitenlandse Zaken, en door zijn dochter en raadgeefster Ivanka Trump.

Keuze voor Jeruzalem

Op de beslissing van Trump om de ambassade in Israël te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem werd zowat overal ter wereld afkeurend gereageerd. Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar een VN-resolutie voorziet dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad zou worden van een ooit op te richten staat Palestina. De meeste landen hebben daarom hun Israëlische ambassade in Tel Aviv gevestigd om niet partijdig te zijn.

Toch treden een paar landen in de voetsporen van Trump. Guatemala is van plan om twee dagen na de Verenigde Staten zijn ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, en ook de Paraguayaanse ambassade in Israël verhuist volgens Israëlische informatie deze maand nog naar Jeruzalem. Ook in Roemenië gingen er vorige maand stemmen op om de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

Al-Qaida wil wapens nemen

De Amerikaanse president Donald Trump "is duidelijk geweest en heeft het ware gelaat van de moderne kruistochten getoond (...)”, klinkt het bij Al-Qaida-leider Ayman al-Zawihiri. Hij riep dan ook op om de wapens op te nemen. Volgens hem zijn de moslimlanden er niet in geslaagd in het belang van moslims te handelen binnen de Verenigde Naties, een instelling die Israël erkent. In plaats van zich neer te leggen bij de resoluties van de VN-Raad zouden ze zich beter onderwerpen aan de sharia, vindt hij.