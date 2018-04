OPCW kan woensdag Douma binnen

De OPCW-onderzoekers die al in de Syrische hoofdstad Damascus zijn, kunnen woensdag beginnen met hun onderzoek in de stad Douma. "Woensdag verwachten we de komst van de OPCW-experts", aldus een hoge verantwoordelijke bij de Russische OPCW-ambassade tijdens een persconferentie. In Douma werd begin deze maand een gifgasaanval uitgevoerd. Die aanval wordt toegeschreven aan het Syrische regime, maar Damascus ontkent.

Het team van de OPCW (de Organisatie voor een Verbod op Chemische Wapens) moest vanaf vandaag de aanval onderzoeken. Syrië en bondgenoot Rusland weigerden de onderzoekers echter toegang te geven. OPCW-topman Ahmet Uzumcu meldde dat de twee landen wijzen op "veiligheidsproblemen" om de onderzoekers voorlopig niet tot het gebied toe te laten.

Reden voor de vertraging is dat de wegen die leiden naar Douma nog ontmijnd moeten worden, aldus de verantwoordelijke op de Russische ambassade. De Amerikaanse ambassadeur bij de OPCW beschuldigde Rusland van mogelijke manipulatie in Douma. De Russische ambassadeur bij de organisatie liet eerder op de dag dan weer weten te beschikken over "onweerlegbaar bewijs" dat de aanval in scène gezet werd.

Bekijk ook: