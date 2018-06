Op vakantie met de auto? Dit moet je weten

Vanavond is het zover: de vakantie begint en daarmee komt traditioneel gezien ook de uittocht op gang. Hoewel het weer in België nu zeer aangenaam is, trekken vele mensen toch naar het zuiden. Klaar voor een zorgeloze vakantie, maar er zijn een aantal zaken om rekening mee te houden. VTM NIEUWS lijst alles even op.

Met de auto

Wanneer vertrek ik het best om files te vermijden? Het is de vraag die iedereen die met de wagen op vakantie vertrekt zich al wel eens heeft gesteld. Het antwoord is simpel: morgenmiddag.

Vertrek je vanavond nog, dan sta je hoogstwaarschijnlijk nog in de files rond Antwerpen en Brussel. Daarnaast is de kans groot dat je ook op de drukke ‘périphérique’ (ring rond Parijs) vertraging zal oplopen.

Maar automobilistenvereniging VAB raadt ook om nog een andere reden af om vanavond te vertrekken. “Uit een bevraging die we hebben gedaan blijkt dat een op de vijf Belgen vermoeid rijdt, en dat 26 procent van de Belgen moe tot heel moe aankomt op de vakantie bestemming. En dat is gevaarlijk, vermoeidheid is een van de oorzaken van zware ongevallen”, zegt woordvoerder Joni Junes.

VAB raadt daarom aan om zaterdagmiddag te vertrekken en bij voorkeur zelfs nog een overnachting onderweg in te lassen, of op tijd van bestuurder te wisselen.

Verkeer en milieu

Daarnaast zijn er nog enkele praktische zaken die afhangen van het land waar je heen gaat of doorreist. VAB weet uit een onderzoek dat de kennis van de Belg over verkeers- en milieuregels in andere Europese landen ondermaats is, dus frissen we ze hier nog even op.

In Frankrijk geldt er een ecovignet voor Parijs. Wie een vervuilende wagen heeft, mag de stad niet langer in. Opgelet: je moet het vignet op deze website bestellen en dat kost 3,11 euro plus verzendingskosten en het kan tot twee weken duren alvorens je het in de bus krijgt.

Ook Duitsland doet heel wat aan de luchtkwaliteit. Bepaalde gebieden of hele centra zijn milieuzones of 'Umweltzones' zoals ze in Duitsland genoemd worden. Afhankelijk van de vervuilingsgraad van je wagen krijgt je auto een bepaalde kleur toegewezen: groen, geel of rood. Rode wagens mogen de stad niet in, de gele sticker wordt nog slechts in twee steden toegelaten.

De kostprijs is vijftien euro en je kan het vignet in TÜV-kantoren en sommige tankstations in Duitsland kopen maar ook op voorhand via de webshop van VAB bijvoorbeeld. Belangrijk is dat je het vignet al moet hebben voordat je een milieuzone binnen rijdt. Autosnelwegen die door milieuzones lopen, vallen buiten de regeling. Op doorreis naar Oostenrijk of Zwitserland is geen milieusticker nodig.

Wie naar Oostenrijk reist heeft ook een vignet nodig en dat op alle snelwegen. Je koopt een vignet best op voorhand, maar je kan ook aan de grens een dagticket kopen. Want in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland, is een vignet in Oostenrijk tijdsgebonden. Je kan een kopen voor tien dagen of voor twee maanden. Wie geen vignet heeft, moet een boete van minimum 120 euro betalen en een vignet kopen.

Daarnaast kennen Duitsland en Oostenrijk nog een speciale verkeersregel: de ‘Rettungsgasse’, of reddingsgang. Die ben je verplicht om te ‘maken’ bij file of bij een ongeval. Dit gebeurt op een weg met twee rijstroken door links en rechts uit te wijken waardoor in het midden een gang ontstaat. Bij een weg met drie rijstroken gaat verkeer op de linkerrijstrook naar links, de twee andere rijstroken naar rechts waardoor de middelste rijstrook als doorgang kan dienen.