Op nachtpatrouille met Belgische militairen in Afghanistan

De Belgische militairen zijn al een maand lang op missie in Afghanistan. Ze voeren er verkenningsopdrachten uit en patrouilleren ’s nachts in en rond de NAVO-basis in Mazar-i-Sharif. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en zijn cameraman Jo Verstichel gingen een nacht mee met het ‘multi sensor detachement’, waartoe de Belgen behoren.

De nachtpatrouille duurt acht uur en gaat door in de bergen van Noord-Afghanistan. Dat gebied is niet ongevaarlijk. De Taliban, maar ook andere terroristische milities, zitten in hetzelfde gebied. Regelmatig plegen zij er, ook 's nachts, aanvallen. Daarom gebeuren de nachtelijke missies in complete duisternis, zodat niemand het voertuig kan zien.

Warmtegevoelige camera’s

Terwijl de militairen zich op het terrein begeven voor observaties wordt de wijde omgeving met een warmtegevoelige camera gescand, om verrassingsaanvallen te voorkomen.

Goede chauffeur

Geen lichten, dus ook geen autolichten. Goede chauffeurs zijn daarom noodzakelijk. "In de bergen zijn de wegen heel smal. We rijden vaak naast een ravijn van honderd meter diep. Zeker 's nachts moet je daarom goed opletten", zegt een van de militairen.

