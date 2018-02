Oorzaak vliegtuigcrash Moskou bekend

De crash van het Russische passagiersvliegtuig in de regio rond Moskou afgelopen zondag werd wellicht veroorzaakt door een probleem met de pitotbuis. Dat hebben Russische onderzoekers meegedeeld.

Volgens de onderzoekers was er sprake van ijsvorming in de pitotbuis. Dat is een instrument waarmee de snelheid van een gas- of vloeistofstroom wordt gemeten. De sonde zou onvoldoende opgewarmd zijn.

Het vliegtuig van de Russische maatschappij Saratov Airlines verdween enkele minuten na het opstijgen vanop de luchthaven Domodedovo van de radar. Het was op weg naar de stad Orsk, nabij de grens met Kazachstan. Het vliegtuig had 71 mensen aan boord. Niemand overleefde de crash.

