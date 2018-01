Oorlog tussen Trump en ex-adviseur Bannon

De vroegere chef-strateeg van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Bannon, haalt zwaar uit naar de oudste zoon van de Republikeinse bewoner van het Witte Huis, Donald Trump jr. In een volgende week te verschijnen boek noemt Bannon een ontmoeting van deze laatste met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 "verraad, onpatriottisch en rotzooi". Volgens president Trump heeft Bannon “zijn verstand verloren”.

De oudste zoon van de president heeft in juli 2017 onder druk toegegeven in juni 2016 de Russische advocate Natalia Veselnitskaja te hebben ontmoet. Die had mogelijk belastende informatie over Hillary Clinton die Trump zou kunnen inzetten bij zijn campagne. Op de vergadering waren Trump Jr., zijn schoonbroer Jared Kushner en de toenmalige campagneleider van Trump, Paul Manafort, aanwezig.

Bannon zou in het boek hebben gezegd: "de drie belangrijkste personen van de campagne vonden het een goed idee om in een conferentieruimte op de 25ste verdieping van de Trump Tower (in New York) een vertegenwoordigster van een buitenlandse regering te ontmoeten, zonder advocaten. Zelfs als u denkt dat dit geen verraad was, niet onpatriottisch en geen rotzooi, en ik denk dat het dat allemaal wel is, had iemand meteen de FBI moeten verwittigen", aldus de controversiële vroegere hoofdstrateeg van Trump.

“Verstand verloren”

In een reactie op de beschuldigingen van zijn vroegere vertrouweling heeft de Amerikaanse president Donald Trump letterlijk gezegd dat Steve Bannon "zijn verstand heeft verloren".

"Steve Bannon heeft niets met mij of het presidentschap te maken. Toen hij ontslagen werd, verloor hij niet alleen zijn job, maar ook zijn verstand", zegt het staatshoofd van de VS in een verklaring die door het NBC News is verspreid.

"Steve was een staflid die voor me werkte toen ik al, door zeventien kandidaten te verslaan, de nominatie (voor het Witte Huis van de Republikeinse Partij) had gewonnen", zegt Trump. "Nu hij er alleen voor staat leert Steve dat winnen niet zo makkelijk is als ik het laat uitschijnen. Steve heeft zeer weinig vandoen met onze historische overwinning".

“Lichte fictie”

In een andere reactie op de beschuldigingen van Steve Bannon heeft een door het NBC News geciteerde woordvoerder van First Lady Melania Trump gezegd dat het te verschijnen boek "in de koopjesbakken zal belanden".

"Dit boek staat vol met valse en misleidende verhalen van individuen die geen toegang (tot de macht) of invloed hebben. Deelnemen aan een boek dat alleen als vuile verzinsels van een tabloid te beschrijven is toont hun slechte wanhopige pogingen tot relevantie aan", zegt het Witte Huis, geciteerd door NBC.

"Dit boek zal duidelijk in de koopjesbakken voor fictie worden verkocht. Mevrouw Trump steunde de beslissing van haar man om op te komen voor het presidentschap en moedigde hem in feite aan dit te doen. Zij had er vertrouwen in dat hij zou winnen en was zeer blij toen hij dat deed", zei een woordvoerder van de First Lady.