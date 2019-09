Ook video van zwart geschminkte Justin Trudeau opgedoken

Een dag nadat een foto uit 2001 werd gepubliceerd van de Canadese premier Justin Trudeau verkleed als Aladdin, inclusief donkere schmink, is ook een video van Trudeau in blackface opgedoken uit de jaren negentig.

“Wat ik heb gedaan kwetst hen. Het kwetst mensen die niet geconfronteerd zouden mogen worden met intolerantie en discriminatie vanwege hun identiteit”, zei Trudeau. “Dit is iets waar ik zeer veel spijt van heb.” “Je gezicht donker maken, los van de omstandigheden, is altijd onaanvaardvaar, vanwege de racistische geschiedenis van blackface”, voegde hij toe. “Ik had dat toen moeten weten, en had dat nooit mogen doen.”

De nieuwe verontschuldiging komt er nadat Global News een video publiceerde uit begin jaren negentig, waarin Trudeau als tiener zwart geschminkt danst en gekke bekken trekt.

Woensdag al sloeg Trudeau mea culpa toen Time Magazine een foto publiceerde van hem met een tulband, een gewaad en donkerbruine schmink op zijn gezicht, handen en nek. De foto was genomen tijdens een galabal op de school waar Trudeau les gaf. Hij gaf toen ook toe dat hij voor een talentenshow op de middelbare school zwarte schmink droeg en als Aladdin opdaagde.

De controverse komt voor de liberaal Trudeau op een lastig moment, nu hij volop bezig is met zijn campagne voor de federale verkiezingen op 21 oktober. Hij was al in opspraak gekomen door zijn aanpak in het corruptieonderzoek naar ingenieursbedrijf SNC-Lavalin. Hij wordt beschuldigd van het breken van de regels rond belangenvermenging, omdat hij druk probeerde uit te oefenen op een voormalige minister. Conservatieve leider Andrew Scheer zei donderdag dat de daden van Trudeau tonen dat hij niet geschikt is om eerste minister te zijn.