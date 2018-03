Ook Trump: "Rusland zit achter gifaanval"

Ook de Amerikaanse president Donald Trump zegt nu dat Rusland achter de gifaanval op de Russische ex-spion Sergei Skripal zit. "Het ziet er zeker zo uit dat Rusland achter de aanslag zit", zei Trump na een ontmoeting met de Ierse premier Leo Varadkar.

Eerder vroegen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten de Russen om duidelijkheid over het zenuwgif. In ongewoon scherpe woorden veroordeelden de vier grootmachten de "aanval op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk".

Voorzichtig

Op een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad was de vergiftiging van de Russische ex-spion en zijn dochter ook het onderwerp. De Amerikaanse ambassadrice, Nikki Haley, zei daar dat de VS Rusland verantwoordelijk houdt voor de gifaanslag.

President Trump houdt het zelf dus bij voorzichtigere woorden. “Het ziet er zeker zo uit dat Rusland achter de aanslag zit", zei hij. Trump zegt in gesprek te staan met de Britse premier Theresa May. Hij sprak verder van een "zeer treurige situatie. Iets wat nooit had mogen gebeuren. Wij nemen dit zeer ernstig, wat vele anderen ook doen".

Voormalige spion

Skripal en zijn dochter werden een week geleden bewusteloos aangetroffen op een bank aan het winkelcentrum in het Engelse Salisbury. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeren nog altijd in kritieke toestand.

Sergej Skripal is een voormalige Russische spion die in 2006 in Rusland werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenschap wegens spionage voor Groot-Brittannië. In 2010 verleenden de Britten hem asiel na een ‘spionnenruil’ tussen de Verenigde Staten en Rusland.

