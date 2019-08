Ook schietpartij in Dayton met minstens 10 doden en 16 gewonden

Ook in Dayton, in de Amerikaanse staat Ohio, is er gisteravond rond 1 uur lokale tijd een schietpartij geweest. Daarbij zijn minstens zestien gewonden en tien doden gevallen, onder wie de schutter zelf. Dat heeft de politie bevestigd.

De schietpartij vond plaats in of bij de Ned Peppers Bar in East 5th street in het Oregon District. De politie heeft bevestigd dat er negen mensen omkwamen en dat agenten de schutter zelf hebben doodgeschoten. Zestien mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Over hun toestand is niets bekendgemaakt.

Tv-zender WHIO meldde eerder dat de politie nog zocht naar een eventuele tweede schutter, maar tijdens een persconferentie hield luitenant-kolonel Matt Carper het op één dader.

De wijk Oregon is een uitgaansbuurt met nachtclubs, restaurants en kunstgalerijen. “Een veilige buurt”, zei Carper. “Gelukkig hadden we een aantal agenten op patrouille in de onmiddellijke nabijheid waardoor het geweld niet lang aanhield. Dit is een tragische gebeurtenis.”

De politie en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en zoeken nog naar slachtoffers. Volgens medische bronnen zouden er nog veel gewonden zijn.

Ooggetuige James Williams schreef op Facebook al dat de schutter Ned Peppers Bar probeerde binnen te gaan, maar dat iemand hem kon overmeesteren en zijn wapen kon afnemen. De schutter kwam daarbij om, wist Williams. Volgens sommige andere ooggetuigen werd de dader de toegang tot de bar geweigerd en opende hij daarop het vuur.

Enkele uren tevoren was er in de VS ook al de dramatische schietpartij in El Paso, Texas, waar minstens twintig doden en 26 gewonden vielen.

#OregonDistrict #update The FBI is on scene to assist in this investigation. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

#OregonDistrict #update We had officers in the immediate vicinity when this shooting began and were able to respond and put an end to it quickly. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019