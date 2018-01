"Ook in Nederland proeven met uitlaatgassen"

Ook in Nederland zijn proeven gedaan met uitlaatgassen op mensen. Dat zei een van de onderzoekers die de experimenten uitvoerden tegen de Nederlandse openbare omroep NOS.

De proeven met dieseldamp vonden plaats tussen 2006 en 2012 bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vaak met medewerking van de Zuyd Hogeschool in Heerlen. "Ik heb ze zelf ook gedaan voor het RIVM. Soms met muizen of ratten en ja, ook soms met mensen", zegt Paul Borm, hoogleraar toxicologie, tot 2017 verbonden aan de Zuyd Hogeschool. "We stopten twaalf mensen in een heel grote vrachtwagen, die kregen dan een uur lang een gasmasker op met omgevingslucht", zegt Borm.

In een onderzoek van Borm dat in 2012 (onder andere op de website van het RIVM) werd gepubliceerd, is te lezen hoe de proefpersonen (tussen de 19 en 26 jaar) werden gerekruteerd. Ze gaven hun toestemming aan het onderzoek. Ze werden gedurende een uur in een afgesloten kamer blootgesteld aan verschillende testconcentraties.