Ook Mars heeft nu een weerbericht

Wie wil weten wat voor weer het is op Mars, heeft daar slechts enkele muisklikken voor nodig. Ruimteorganisatie NASA kan je vanaf nu vertellen of je een extra trui moet aandoen en je paraplu moet meenemen op de planeet.

De op 26 november gelande sonde InSight beschikt onder andere over weersensoren. Die leveren een dagelijks weerbericht af dat het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA op het internet plaatst. Zo leren we dat de temperatuur (in het landingsgebied) op de 'rode planeet' zondag schommelde tussen min 17 en 95 graden Celsius. De wind blies maximaal aan 62 per uur uit zuidwestelijke richting. De 360 kilo wegende InSight onderzoekt onder meer wat onder het oppervlak van Mars verscholen zit en gaat "Marsbevingen" na.

Did you know I’m sending back daily weather reports from #Mars? Highs have been in the single (or negative) digits lately. Overnight lows -- well, let’s just say I'm glad I brought thermal blankets. Brr!



