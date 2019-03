Ook Hongkong en Nieuw-Zeeland verbieden Boeings 737 MAX in luchtruim

Hongkong en Nieuw-Zeeland hebben zich bij het rijtje landen gevoegd dat vluchten met Boeing 737 MAX-vliegtuigen opschort, na twee dodelijke crashes op korte tijd met toestellen van het type. Dat meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg. In de Verenigde Staten treft luchtvaartwaakhond FAA nog geen maatregelen.

De burgerluchtvaartautoriteit van Hongkong verbiedt tijdelijk elke operatie met vliegtuigen van het type naar, vanuit en boven Hongkong, zo maakte die regulator bekend. De luchtvaartmaatschappijen SpiceJet uit India en Globus Airlines uit Rusland, die vluchten van en naar Hongkong uitvoeren met het vliegtuigtype, lieten al weten te zullen meewerken en hun vluchten met andere vliegtuigen uit te voeren.

Ook de burgerluchtvaartautoriteit in Nieuw-Zeeland schortte de operaties op van het toestel naar en vanuit Nieuw-Zeeland. De maatregel treft enkel Fiji Airways, dat het vliegtuigtype gebruikt voor vluchten naar het land. Het Europese luchtruim werd dinsdag vanaf 20.00 uur Belgische tijd gesloten voor vluchten met Boeing 737 MAX-vliegtuigen.

Geen startverbod in VS

Bloomberg merkt op dat de Europese luchtvaartautoriteit EASA gewoonlijk de de Amerikaanse autoriteit FAA volgt. In de Verenigde Staten blijft die 'Federal Aviation Administration' er voorlopig bij dat er geen startverbod nodig is.

De Amerikaanse president Donald Trump en de CEO van Boeing, Dennis Muilenburg, hadden dinsdag nog een telefoongesprek over de crisis waarin de vliegtuigbouwer verzeild is, kort nadat de president op Twitter had gezegd dat moderne vliegtuigen "veel te ingewikkeld" om te besturen zijn.

Lobbywerk

Muilenburg zou verzekerd hebben dat de toestellen veilig en betrouwbaar zijn. Volgens de Amerikaanse zender CNN is Boeing naast een van de grootste vliegtuigbouwers ter wereld, ook een van de grootste lobbyisten in Washington. Vorig jaar gaf het bedrijf 15,1 miljoen dollar uit aan lobbying, aldus de zender op basis van federale rapporten.

Volgens het Amerikaanse Center for Responsive Politics, dat onderzoek voert naar de invloed van geld op de politiek, gaf Boeing tussen 1998 en 2018 op negen andere na het meeste uit aan lobbywerk, namelijk 274.803.310 dollar.

Daarmee staat het bedrijf ver achter de koploper, de Amerikaanse kamer van koophandel, maar wel net voor concurrenten uit de defensie-industrie zoals Northrop Grumman en Lockheed Martin, meldt CNN nog.