Ook de Niro krijgt verdacht pakje: deze Trump-critici kregen eerder al (bom)pakket in de bus

De voorbije dagen zijn er op allerlei locaties in de Verenigde Staten bompakketten afgeleverd die gericht waren aan belangrijke personen en instanties. Zo kregen onder meer ex-presidenten Barack Obama en Bill Clinton een verdacht pakket met daarin een staafbom in de brievenbus. Het Witte Huis neemt de situatie heel ernstig en spreekt van een terreurdaad. Ook acteur Robert de Niro kreeg een verdacht pakket.

Hieronder vind je een overzicht van alle plaatsen waar verdachte pakketten werden gevonden.

George Soros – Bedford, New York

Enkele dagen geleden werd al een bompakket onderschept bij de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros (88). Hij staat bekend als een tegenstander van president Donald Trump. Door zijn activisme en joodse achtergrond is Soros een geliefd doelwit van conservatieve en extreemrechtse groeperingen en een veelvuldig onderwerp van samenzweringstheorieën.

Een medewerker van de miljardair vond het pakket in de brievenbus. Toen hij het openmaakte, zag hij iets wat op een bom leek. De man bracht het pakje naar bebost gebied in de buurt en belde de politie. De explosievenopruimingsdienst heeft het pakket uit voorzorg tot ontploffing gebracht. Het springtuig was gemaakt van een vijftien centimeter lange metalen pijp, gevuld met een explosief poeder. Soros was zelf niet thuis op het moment van het incident.

Bill en Hillary Clinton – Chappaqua, New York

Gisteren werd een verdacht pakket onderschept dat onderweg was naar de woning van voormalig president Bill Clinton en zijn vrouw en ex-presidentskandidate Hillary Clinton, in de staat New York. Het pakket werd tijdens een routinecontrole onmiddellijk geïdentificeerd als potentieel explosief door een medewerker die de brieven van de Clintons onderzoekt.

Clinton stelde iedereen gisteren gerust tijdens een persmoment. Ze liet weten “nooit in gevaar te zijn geweest” en bedankt de geheime diensten voor hun “dagelijkse diensten en toewijding”.

Barack en Michelle Obama - Washington D.C.

Even later kon een personeelslid van ex-president Barack Obama een ander verdacht pakket onderscheppen in Washington D.C., waar Obama woont. “De pakketten werden bij screeningsprocedures onmiddellijk als mogelijk explosief geïdentificeerd en op gepaste wijze behandeld”, klinkt het in een mededeling. “De beschermde personen hebben de pakketten niet ontvangen en ook nooit het risico gelopen om ze te ontvangen.”

CNN-gebouw – New York, New York

Niet veel later werd het hele Time Warner-gebouw in New York ontruimd nadat een verdacht pakket werd gevonden in de postkamer van nieuwszender CNN, die in het gebouw gevestigd is. Poppy Harlow en Jim Sciutto van CNN waren live op de zender op het ogenblik dat het brandalarm afging. De omgeving bij het gebouw werd afgezet, de ontmijningsbrigade van de politie van New York kwam snel ter plaatse.

Het verdachte pakket was geadresseerd aan de voormalige CIA-baas John Brennan. Die diende onder president Barack Obama en is regelmatig te gast bij CNN en een criticus van president Donald Trump. Brennan maakte begin 2017 als CIA-baas plaats voor Mike Pompeo, de huidige minister van Buitenlandse Zaken.

Debbie Wasserman-Schultz en Eric Holder – Sunrise, Florida

Ook in de buurt van het kantoor van het Amerikaanse congreslid Debbie Wasserman-Schultz werd een verdacht pakket aangetroffen. Wasserman-Schultz is de ex-voorzitster van het nationaal comité van de Democraten. Zij nam tijdens de presidentiële campagne in 2016 ontslag na aantijgingen dat ze Hillary Clinton tijdens de voorverkiezingen zou bevoordeeld hebben.

Volgens verschillende bronnen was het pakket bij Wasserman-Schultz eigenlijk bestemd voor Eric Holder, een Democratische politicus die onder president Obama nog minister van Justitie was. Maar omdat het adres verkeerd was, kwam het pakket terecht bij Wasserman-Schultz, die als afzender was vermeld.

Maxine Waters – Capitol Heights, Maryland

In het centrum waar de post voor het Huis van Afgevaardigden gesorteerd wordt, werd nog een bijkomend pakket aangetroffen. Het zou gericht geweest zijn aan het Democratische parlementslid Maxine Waters.

Robert de Niro – New York, New York Er is ook een verdacht pakket aangekomen bij een restaurant dat eigendom is van acteur Robert de Niro, melden Amerikaanse media. Andere media melden dat het gaat om het huis van de Niro in New York. Het pakket is er vanochtend aangekomen, aldus bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek. Omdat niemand in het gebouw aanwezig was, moest er niet geëvacueerd worden, meldt de New Yorkse politie.

