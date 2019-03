Ook buitenlanders bij slachtoffers in Nieuw-Zeeland

Onder de dodelijke slachtoffers van de aanslag tegen twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch zijn er ook buitenlanders, zo heeft de Britse openbare omroep BBC zaterdag bericht.

Volgens de nieuwswebsite Masrawy zijn er zeker drie Egyptenaars bij en volgens het Jordaanse persbureau Petra ook evenveel Jordaniërs. In Bangladesh is officieel bevestigd dat er twee Bengali's in Christchurch zijn omgekomen. Drie anderen zijn nog vermist, terwijl er in totaal tien Bengali's met de dubbele aanslag te maken hebben gekregen.

Onder de slachtoffers en vermisten zijn er volgens de BBC wellicht nog mensen uit Pakistan, Syrië, Afghanistan, Indonesië, India, Fiji, Somalië en Saoedi-Arabië.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zei bij een bezoek aan Christchurch dat er ook kinderen onder de 49 doden zijn. In de buurt van de drama's leggen vele mensen bloemen neer of steken een kaars aan.