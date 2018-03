Ook in buitenland vluchten geschrapt

Ook in andere Europese landen werden vandaag vluchten geschrapt. In Nederland omwille van de felle wind, in Groot-Brittannië en Ierland net zoals bij ons omwille van de sneeuw en in de Verenigde Staten door storm Riley.

In Schiphol werden vandaag 173 vluchten geschrapt, bijna evenveel als gisteren toen 178 vluchten omwille van de wind werden geannuleerd. Slechts twee start- en landingsbanen konden worden gebruikt, in normale omstandigheden zijn dat er vier tegelijk.

Rond half zes was de wind wel wat gaan liggen en kon een derde baan in gebruik worden genomen.

Groot-Brittannië

Daarnaast werden tal van vluchten van en naar Groot-Brittannië en Ierland geannuleerd omdat het daar zeer slecht weer is. Zo zijn vandaag alle vluchten van en naar Londen, Dublin en Edinburgh geannuleerd.

Verenigde Staten

Het slechte weer heeft niet enkel aan onze kant van de oceaan gevolgen voor het luchtverkeer. Het noordoosten van de Verenigde Staten ondervindt last van de storm Riley. Ook dat leidt tot het schrappen van vluchten, onder andere van en naar New York.

De verwachting is dat door het aanhoudende slechte weer in Groot-Brittannië, Ierland en langs de oostkust van de Verenigde Staten ook morgen vluchten geannuleerd worden.