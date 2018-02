Ook Albert Heijn lanceert binnenkort kassaloze winkels

Supermarktketen Albert Heijn, de zustermaatschappij van Delhaize, opent binnen enkele maanden in Amsterdam een winkel zonder kassa. Dat bericht de Nederlandse krant Het Parool. Het initiatief is opmerkelijk en vergelijkbaar met het revolutionaire winkelconcept van Amazon in Seattle.

Volgens Het Parool wordt er al maanden proefgedraaid bij een 'AH to Go' in Zaandam, het hoofdkwartier van Ahold Delhaize. Dagelijks maken enkele honderden mensen gebruik van een speciaal pasje om hun boodschappen af te rekenen. Het concept wordt nu nog getest, maar zou deze zomer worden gelanceerd in Amsterdam, aldus de krant. Nadien volgen tachtig winkels van AH to Go. In de winkels zullen trouwens nog altijd zelfscan-kassa's en personeel aanwezig zijn.

Van één minuut naar 20 seconden

De bedoeling, aldus directeur Jan-Willem Dockheer, is om de gemiddelde bezoektijd voor klanten fors te verlagen, van één minuut naar nog slechts twintig seconden. "Bij de vestiging in Zaandam ben je in tien seconden met drie producten de winkel uit. Alsof je iets uit je eigen koelkast pakt", zegt hij in Het Parool. De meeste klanten van AH to Go zijn op weg naar werk of school, of moeten een trein of bus halen

Lege batterij smartphone

"Onze klanten hebben meestal haast. We zien als het druk is in de winkel, ze de zaak voorbij lopen". Terwijl Amazon in zijn kassaloze winkel in Seattle gebruikmaakt van gezichtsherkenning en honderden camera's, koos Albert Heijn voor een systeem dat snel te integreren valt in al zijn winkels. Volgens Dockheer zijn de elektronische prijslabels bij elk product actief en kan de klant zelfs afrekenen als de batterij van zijn smartphone leeg is.

Uitdagingen

Er zijn wel nog een aantal uitdagingen, zoals verhinderen dat minderjarigen alcohol of tabak kopen, of winkeldiefstal voorkomen. De elektronische prijslabels laten ook toe om trouwe klanten te belonen met extra kortingen, of prijzen aan te passen aan de drukte in de winkel. In eerste instantie wordt het concept uitgerold bij AH to Go, maar de directeur sluit niet uit dat op termijn ook de andere ketens van Ahold Delhaize er gebruik van gaan maken.