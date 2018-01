Ontvoerde Franse baby teruggevonden

De Franse politie heeft de zwaar zieke baby teruggevonden die uit een ziekenhuis in Toulouse was ontvoerd. De vader - die verdacht wordt van de ontvoering van het twee maanden oude kind - en een oom staan onder politietoezicht. Dat meldt zender Franceinfo.

Het kindje werd teruggevonden in een woning van de familie van de vader in Belcaire bij Carcassonne. De gezondheid van het kind is niet in gevaar, meldt de Franse zender nog.

De vader had het kind gisterenavond ontvoerd uit het ziekenhuis. Meteen werd het ontvoeringsalarm ingesteld, een uitzonderlijke procedure waarbij op grote schaal gewaarschuwd wordt op radio, televisie en op borden in treinstations en autowegen. De baby was namelijk zwaar ziek en had onmiddellijk verzorging nodig om te kunnen overleven. Het is voorlopig nog onduidelijk waarom de vader het kind had meegenomen.

Lees meer: Vader ontvoert zwaar ziek kind