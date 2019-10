'Ontsnapte Belgische vrouw al terug bij IS'

Eén van de drie Belgische vrouwen die vorig weekend ontsnapten uit het Koerdische gevangenenkamp in Ain Issa, zit al terug bij de terreurgroep Islamitische Staat. Dat hebben Franse vrouwen die in haar gezelschap verkeren aan verwanten thuis gemeld.

“Tweehonderd procent zeker”, zegt Amine Elbahi wanneer we hem vragen of er inderdaad een Belgische vrouw uit Ain Issa terug in handen is van IS. De jonge Fransman heeft zelf een verwante in één van de kampen en onderhoudt nauwe contacten met tal van families voor wie dat ook geldt.

Berichten van Française

Zo kreeg hij gisteren berichtjes te lezen van een Française die schreef dat ze na haar vlucht uit Ain Issa opgevangen is door mannen die verklaarden: “Wij zijn jullie broeders van de Islamitische Staat en we brengen jullie in veiligheid in de woestijn. Jullie maken deel uit van IS en dat zal zo blijven.” En naast twee of drie andere Françaises was er dus ook een Belgische vrouw in datzelfde gezelschap.

Wellicht Fatima B.

Het staat zo goed als vast dat het gaat om Fatima B. (24) uit Borgerhout. Die had zich naar verluidt afgekeerd van IS en het lijkt er dan ook op dat ze tegen haar wil terug in de klauwen van de terreurgroep is beland. Over de andere twee Belgische vrouwen, Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal, is er intussen niets meer vernomen.