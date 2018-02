Ongeziene daling: beurzen kleuren donkerrood

De beurs van Tokio is vanochtend bij opening meer dan 4 procent gezakt. De beurs gaat daarmee Wall Street achterna, waar sterindex Dow Jones bijna 1.600 punten verloor op één dag, een ongeziene daling, om 4,6 procent lager te eindigen.

In de eerste minuten van de handel daalde de Nikkei-index van 225 sterwaarden tot 4,41 procent (-999,83 punten), om uit te komen op 21.682,25 punten. De bredere Topix-index, van alle aandelen van de eerste tabelhelft, verloor 4,28 procent (-78,01 punten) om te eindigen op 1.745,73 punten.

De twee indexen hadden al meer dan 2 procent verloren maandag. Beleggers zijn zenuwachtig vanwege de verhoging van de rente in de VS. "De markt stelt de bezorgdheid vast over de inflatie en een mogelijke verslechtering van de Amerikaanse economie, terwijl de rentevoeten te snel zijn gestegen", zei Toshihiko Matsuno, van SMBC Nikko Securities, aan financieel agentschap Bloomberg.

Ook de andere Aziatische beurzen kleurden rood dinsdagochtend. De Hang Seng-index van Hong Kong zakte 3,24 procent in de eerste 40 minuten van de handel. China's CSI 300-index ging 1,47 procent achteruit. En in Australië zakte de S&P/ASX200 165,1 punten, of 2,74 procent, in het eerste uur handel.