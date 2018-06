Ongeval Pinkpop: bestuurder opgepakt

De Nederlandse politie heeft de bestuurder die vanmorgen inreed op een groepje festivalgangers opgepakt. Bij de aanrijding kwam één persoon om het leven, drie andere mensen raakten zwaargewond. Ook het voertuig van de bestuurder is teruggevonden.

Het incident gebeurde rond 4 uur vanmorgen op de Mensheggerweg in de buurt van Camping B van Pinkpop, het muziekfestival dat afgelopen weekend plaatsvond in Landgraaf. Volgens de politie liepen de voetgangers op straat toen ze werden aangereden door het busje. Een traumahelikopter werd ingezet voor de verzorging van de gewonden.

Zoektocht bestuurder De politie was een hele tijd op zoek naar het busje. Zowel de Belgische als de Duitse politie hielp mee zoeken. De politie van Nederlands-Limburg meldde rond 11 uur deze voormiddag dat de bestuurder is opgepakt.

(Lees verder onder de tweet)

#pp18 #pinkpop Bestuurder van het witte busje is aangehouden. Meer informatie via https://t.co/4sSjMtVl2X en tijdens de persconferentie om 12.00 uur — Politie Limburg (@PolLimburg) 18 juni 2018

Kritieke toestand

Bij het ongeval stierf één persoon en raakten drie anderen zwaargewond. Hun toestand is nog altijd kritiek. De drie zwaargewonde slachtoffers zijn naar ziekenhuis in Heerlen en in Maastricht gebracht.

(Lees verder onder de video)

Kwaad opzet?

Of het gaat om een ongeluk of om kwaad opzet, is nog niet bekend. Om 12 uur geeft de gemeente Landgraaf een persconferentie. Er is ook een noodnummer ingesteld voor mensen die vragen hebben over de aanrijding: +31 251 26 09 60.

Lees ook: Politie met man en macht op zoek naar doodrijder Pinkpop