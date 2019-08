Ongeval met Belgische bus met 70 kinderen op Nederlandse snelweg

Op de A58 bij het Nederlandse Oirschot (Brabant) is vanmiddag rond 16.45 uur een ongeval gebeurd met een bus met Belgische nummerplaat met 70 inzittenden. Volgens de Nederlandse brandweer gaat het om kinderen van basisschoolleeftijd: 6 - 12 jaar. De kinderen waren op weg naar België.

De verwondingen van de kinderen en hun begeleiders lijken op het eerste zicht mee te vallen. Het gaat vooral om schaafwondjes en kneuzingen, aldus de brandweer. Wel is er een traumahelikopter opgeroepen, die is geland op de weg. De kinderen zijn na het ongeluk uit de bus begeleid en worden langs de weg opgevangen. Begeleiders proberen zo snel mogelijk een andere bus te regelen, zodat ze weg kunnen van de plaats van het ongeval.

Bij het ongeluk was ook een personenauto betrokken. De inzittende daarvan zat gekneld en is intussen door de brandweer bevrijd. Hoe het met de automobilist gaat, is niet bekend. Hij of zij heeft meer dan een halfuur bekneld gezeten en wordt onderzocht door ambulancemedewerkers.

De snelweg is momenteel volledig dicht. De politie moet onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeluk, daarna moeten de brokstukken nog worden opgeruimd. Verkeer richting Eindhoven wordt bij Tilburg omgeleid via Den Bosch, via de A65 en de A2. Ook naar de andere kant moet verkeer met vertraging rekening houden.