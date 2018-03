Ongeval met Belgische bus: één dode

In het Duitse Aschaffenburg (Beieren) is deze nacht een zwaar ongeval gebeurd met een Belgische bus van Linden Cars die op weg was naar Oostenrijk. De buschauffeur is daarbij om het leven gekomen. Dat bevestigt het busbedrijf Linden Cars. 22 mensen raakten gewond, vijf van hen zijn zwaargewond.

“We waren aan het slapen toen het ongeval gebeurde", vertelt een Vlaamse inzittende aan het Duitse Focus Online. "Ze zeiden ons nog om allemaal onze gordel aan te doen. Dat hebben we gelukkig gedaan.”

Het ongeval gebeurde deze nacht op de A3-snelweg, in het noordwesten van de Duitse deelstaat Beieren, toen de bus inreed op een vrachtwagen. Volgens de Duitse politie heeft de buschauffeur de vrachtwagen te laat opgemerkt. Hij reed niet te snel.

Skivakantie

Volgens Buitenlandse Zaken zaten er 46 mensen op de bus. Zij waren op weg naar Oostenrijk, waar ze op skivakantie gingen. Een van de twee chauffeurs op de bus stierf tijdens het ongeval, de andere raakte zwaargewond. Volgens een nieuwe balans van Buitenlandse Zaken zijn er vijf zwaargewonden en veertien lichtgewonden.

Leuvense reisorganisatie

“Het is een reisorganisatie die de opdracht geeft aan Linden Cars om de pendeldienst uit te voeren. Aangezien het een reisorganisatie is uit de regio Leuven, gaan we ervan uit dat de meeste passagiers ook van deze regio zijn", zegt Patrick Westelinck van de Belgische Federatie Autocars en Autobussen.

“Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt er een opvang ter plaatse georganiseerd, omdat er wordt verwacht dat de meeste van de passagiers doorreizen naar hun eindbestemming", zegt Westelinck nog.

De Duitse hulpdiensten en brandweer kwamen massaal ter plaatse, en er werd ook een reddingshelikopter ingezet. De lichtgewonden en de inzittenden die ongedeerd bleven, werden op een nabijgelegen rustplaats langs de autosnelweg opgevangen. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar is wel in shock.

Didier Reynders

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft intussen zijn medeleven betuigt. “Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van de overleden chauffeur."

Foto: HLN