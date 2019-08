Onervaren bergbeklimmers mogen Mount Everest niet meer beklimmen

Onervaren bergbeklimmers zullen vanaf volgende klimseizoen niet langer de Mount Everest mogen beklimmen vanuit Nepal. Dat is een van de maatregelen van het vijfkoppige comité dat was opgericht nadat er het voorbije klimseizoen negen doden waren gevallen op de Nepalese flanken van de hoogste berg ter wereld (8.848 meter). De regering is van plan de maatregelen uit te voeren.

Het comité werd in juni opgericht om de dood van de bergbeklimmers te onderzoeken en er lessen uit te trekken. Nepal had een recordaantal van 381 mensen een vergunning gegeven om de Mount Everest te beklimmen (van wie er 280 de top ook haalden).

Scherpere regels

Het comité stelt nu voor om de regels te verscherpen. Zo zullen bergbeklimmers die de Mount Everest op willen, of een andere berg van meer dan 8.000 meter, moeten bewijzen dat ze al een berg van minstens 6.500 meter hebben bedwongen in Nepal, zegt Ghanashyam Upadhyaya, die het comité voorzat.

Kandidaten zullen ook moeten aantonen dat ze fysiek in orde zijn en ze zullen een ervaren gids moeten inhuren, zo staat in het rapport van 57 pagina's dat het comité opstelde. Er wordt onder meer nog een minimumbedrag van 35.000 dollar (ruim 31.000 euro) voorgesteld om de Mount Everest te mogen beklimmen, zo schrijft de Britse omroep BBC.

"We zullen deze maatregelen uitvoeren door de wetten en regels aan te passen. We zullen onze bergen veilig maken", reageerde de Nepalese minister van Toerisme Yogesh Bhattari. Vermoedelijk worden de nieuwe regels nog voor het volgende klimseizoen (april-mei) van kracht.

Nog volgens het rapport werden de "klimvensters" (de momenten met geschikt weer om de top te bereiken) tijdens het vorige klimseizoen niet goed benut. Daardoor probeerden op de laatste dag, 22 mei, 223 mensen tegelijk de top te bereiken. Dat veroorzaakte files onderweg. Minstens vier doden zouden aan die opstoppingen te wijten zijn, zeggen sommigen. Maar het rapport ontkent dit. "We vonden geen bewijs dat er doden vielen door opstoppingen vanwege teveel afgeleverde vergunningen", zo staat in het rapport. Bergbeklimmers kwamen wel om door uitputting, verzwakking en hoogteziekte.

In totaal vielen er vorig klimseizoen elf doden op de Mount Everest. Negen daarvan aan Nepalese kant, twee aan Tibetaanse zijde.

Nepal heeft acht bergen van meer dan 8.000 meter die beklommen kunnen worden.