oneless: Amerikanen vernietigen hun wapens

In de Verenigde Staten delen verschillende mensen op sociale media filmpjes en foto's van hoe ze hun wapen in stukken zagen, ondersteund met de hashtag #oneless. Ze volgen daarmee het voorbeeld van wapenliefhebber Scott Pappalardo. Hij wou een statement maken na de schietpartij in Florida.

Wapenliefhebber Scott Pappalardo uit New York richt zich in een video van maar liefst zes minuten tot alle wapenbezitters in de Verenigde Staten. Hij bezit zelf een AR-15, hetzelfde type wapen dat de schutter in Florida gebruikte om zeventien mensen mee dood te schieten.

Daarom besluit Pappalardo om zijn wapen in stukken te zagen. "Mensen zeggen altijd: er zijn zoveel wapens in omloop. Nou, nu is er een minder."

De video van de man uit New York werd massaal gedeeld en geliket. Verschillende mensen volgden zijn voorbeeld en sneden ook hun wapen in stukken.