Het onbewoonde atol Aldabra, in de Indische Oceaan, is sinds 1982 Unesco Werelderfgoed. Aldabra behoort tot de Seychellen en is het derde grootste atol - een ring van eilandjes die gefundeerd zijn op koraal - ter wereld.

Aldabra heeft zijn eigen schildpaddensoort. Maar die Seychellenreuzenschildpadden moeten tegenwoordig hun habitat delen met een berg afval.