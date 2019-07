Omstanders vangen peuter (3) met deken na val van zes hoog in China

In China heeft een groep mensen een peuter gered die vanaf een balkon op de zesde verdieping van een flat naar beneden was gevallen. Het 3-jarige jongetje bungelde enige tijd aan de rand van het balkon, maar verloor uiteindelijk zijn grip. Omstanders op de grond hielden een deken gespannen en vingen hem op. Hij mankeert niets.

Het jongetje werd onlangs aan het einde van de middag gespot door omstanders in de Chinese stad Chongqing, schrijft de Australische website 7News. “Ik keek omhoog en zag daar een klein kind bungelen”, vertelt een medewerker van het vastgoedbedrijf van de flat. “Mijn eerste reactie was om iets te zoeken wat hem zou kunnen opvangen. Eerst dacht ik eraan om hem met mijn blote handen op te vangen, maar dat zou niet zijn gelukt.”

Ook een andere medewerker was betrokken bij de reddingsactie. “Ik was er toen het gebeurde en hielp om de deken vast te houden. Tien seconden later viel de jongen, het gebeurde allemaal zo snel”, citeert de nieuwssite.

Het jongetje was door zijn grootmoeder alleen thuisgelaten, terwijl zij boodschappen ging doen, meldt de politie.